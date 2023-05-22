В Ростов-на-Дону из ДНР отправили около 2 тысяч тонн пшеницы

Зерно отправили из Мариупольского морского торгового порта Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростов-на-Дону из Мариупольского морского торгового порта отправили около 2 тысяч тонн пшеницы. Об этом говорится на сайте Министерства транспорта Донецкой Народной Республики.

- Для осуществления зерновых поставок задействуются суда под управлением ФАУ «Роскапстрой», - сообщили власти.

Для отгрузок используются корабли, на которых доставляют стройматериалы для восстановления домов. Ранее глава ДНР Денис Пушилин пояснил, что подобный подход позволяет в несколько раз удешевить логистику, а также ощутимо разгрузить контрольно-пропускные пункты на дорогах.

Добавим, сейчас порту Мариуполя разгружают стройматериалы из Севастополя. Всего предстоит выгрузить порядка 1800 тонн железобетонных конструкций.

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