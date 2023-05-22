В Ростовской области к отопительному сезону подготовят 2000 километров тепловых сетей

О предстоящих отключениях воды или случившихся авариях, отметил министр ЖКХ, жители региона должны узнавать незамедлительно. Источник: сайт правительства Ростовской области

Коммунальщикам предстоит проверить пригодность к работе 2000 километров тепловых сетей. Работа ведется во всех муниципалитетах. Об этом стало известно в ходе первого в этом году зонального совещания под руководством министра ЖКХ Ростовской области Сергея Сизикова, посвященного подготовке инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов, сообщает сайт правительства региона.

- Подготовка к отопительному периоду идет активно, все муниципалитеты представили планы мероприятий проведения ремонтно-профилактических работ, - отметил Сергей Сизиков. - Всего к наступлению холодов должны подготовить более 4000 источников теплоснабжения и 2000 километров тепловых сетей.

Будут проверены 63 ресурсоснабжающие организации. График проверок уже разработан.

Министр ЖКХ заострил внимание на том, что о предстоящих отключениях воды или случившихся авариях жители Ростовской области должны узнавать незамедлительно.

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