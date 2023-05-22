В Ростове с 27 мая запретили остановку и стоянку транспорта на Театральном проспекте

Оставлять машины нельзя на участке от Восточной до Максима Горького Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 27 мая в Ростове-на-Дону запретили остановку и стоянку машин на Театральном проспекте. Об этом говорится в сообщении городского департамента автодорог.

- Для повышения пропускной способности улицы и безопасности движения с 27 мая будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на проспекте Театральном от улицы Восточной до Максима Горького с западной стороны, - разъяснили водителям.

Добавим, по тем же причинам с 27 мая введут одностороннее движение по улице Народного Ополчения от Соборного до Семашко в восточном направлении. На этом отрезке машины нельзя будет оставлять с четной стороны, парковка будет возможна на нечетной стороне.

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