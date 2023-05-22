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НовостиОбщество22 мая 2023 9:35

В Ростове с 27 мая запретили остановку и стоянку транспорта на Театральном проспекте

Эта мера должна повысить пропускную способность улицы
Ангелина СКИБА
Оставлять машины нельзя на участке от Восточной до Максима Горького

Оставлять машины нельзя на участке от Восточной до Максима Горького

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 27 мая в Ростове-на-Дону запретили остановку и стоянку машин на Театральном проспекте. Об этом говорится в сообщении городского департамента автодорог.

- Для повышения пропускной способности улицы и безопасности движения с 27 мая будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на проспекте Театральном от улицы Восточной до Максима Горького с западной стороны, - разъяснили водителям.

Добавим, по тем же причинам с 27 мая введут одностороннее движение по улице Народного Ополчения от Соборного до Семашко в восточном направлении. На этом отрезке машины нельзя будет оставлять с четной стороны, парковка будет возможна на нечетной стороне.

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