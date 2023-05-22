Водитель самосвала пострадал в аварии на трассе Ростов - Азов

На проезжей части столкнулись грузовики Howo и Shacman Фото: Сергей ГАПОН

В ночь на 22 мая в Ростовской области на новом направлении трассы Ростов - Азов столкнулись два самосвала. После этого один из водителей с травмами попал в больницу, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по донскому региону.

Известно, что дорожное происшествие зафиксировали около 1:50 ночи. Предварительно, 43-летний водитель Howo не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине Shacman под управлением 33-летнего мужчины.

Пострадал водитель, который управлял грузовиком Howo.

Сотрудники УГИБДД просят жителей Дона быть предельно внимательными за рублем, придерживаться ПДД и не совершать резких маневров на проезжей части.

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