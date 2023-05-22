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НовостиОбщество22 мая 2023 10:43

В Ростове в здании суда спасли мужчину, у которого внезапно случился приступ эпилепсии

Пострадавшего уже осмотрел врач
Ангелина СКИБА
На помощь в опасной ситуации пришли судебные приставы

На помощь в опасной ситуации пришли судебные приставы

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону спасли жизнь мужчине во время внезапного приступа эпилепсии. На помощь в момент опасности пришли сотрудники ФССП Алексей Казакевич и Андрей Хочкиян.

Все произошло в здании Советского районного суда. Первым неладное заметил Алексей Казакевич. Пристав обратил внимание, что самочувствие одного из посетителей начало резко ухудшаться.

Сотрудник успел поймать потерявшего сознание мужчину, у которого начались судороги и пошла пена изо рта. Все симптомы указывали на эпилепсию. Сотрудник знал, что помогать в таких случаях нужно аккуратно, не травмируя человека.

Специалист повернул пострадавшего набок и, придерживая, по рации сообщил о случившемся старшему смены Алексею Казакевичу. Коллега сразу же вызвал скорую помощь. За состоянием посетителя внимательно следили, ему протерли лицо влажной салфеткой. До прибытия медиков мужчина постепенно пришел в себя, потом его осмотрел врач.

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