В Новочеркасске иномарка врезалась в сервисный центр, пострадали два человека

Аварию зарегистрировали на улице Мацоты. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Новочеркасске иномарка попала в ДТП, а потом протаранила сервисный центр. В этой аварии пострадали два человека, сообщает 22 мая отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Предварительно, 21 мая вчера поздно вечером 30-летний водитель Mazda 6 не выдержал безопасную скорость движения и на улице Мацоты врезался в легковушку «ВАЗ 11183», а потом зацепил бордюр и задние сервисного центра, расположенного на Харьковском шоссе.

Травмы во время аварии получил сам водитель автомобиля Mazda, а также его 31-летняя пассажирка.

Донских автолюбителей просят быть предельно внимательными за рулем. Нужно строго выполнять ПДД, необходимо постоянно следить за скоростью и дистанцией на проезжей части.

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