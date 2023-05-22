Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 мая 2023 11:09

В Новочеркасске иномарка врезалась в сервисный центр, пострадали два человека

Произошедшее прокомментировали в УГИБДД
Ангелина СКИБА
Аварию зарегистрировали на улице Мацоты. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Аварию зарегистрировали на улице Мацоты. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Новочеркасске иномарка попала в ДТП, а потом протаранила сервисный центр. В этой аварии пострадали два человека, сообщает 22 мая отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Предварительно, 21 мая вчера поздно вечером 30-летний водитель Mazda 6 не выдержал безопасную скорость движения и на улице Мацоты врезался в легковушку «ВАЗ 11183», а потом зацепил бордюр и задние сервисного центра, расположенного на Харьковском шоссе.

Травмы во время аварии получил сам водитель автомобиля Mazda, а также его 31-летняя пассажирка.

Донских автолюбителей просят быть предельно внимательными за рулем. Нужно строго выполнять ПДД, необходимо постоянно следить за скоростью и дистанцией на проезжей части.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два грузовика столкнулись ночью на трассе Ростов - Азов, есть пострадавший

Автоинспекторы раскрыли предварительную версию случившегося (подробности)