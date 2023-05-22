В Ростове-на-Дону представили новую модель автобуса среднего класса

Новый автобус значительно превосходит предыдущие выпуски
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростове-на-Дону на выставке пассажирской автомобильной техники представили новую модель автобуса среднего класса. Об этом рассказали в городской администрации.
Как пояснили власти, речь идет о марке ПАЗ «CITYMAX 9» производства Павловского автобусного завода. Машина имеет низкий уровень пола и просторный салон, оборудована приспособлениями для маломобильных групп населения и кондиционером.
- По своим характеристикам новый вариант значительно превосходит предыдущие выпуски, - отметили в мэрии.
Администрация Ростова-на-Дону планирует продолжить работу по обновлению подвижного состава на маршрутах.
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