В Ростове-на-Дону под реконструкцию дороги на Вавилова подрядчику передали 61 участок

Реконструкцию намерены завершить в 2025 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону под реконструкцию дороги на улице Вавилова подрядчику к этому моменту передали 61 участок из планируемых 123. На выкупленных площадках уже начали демонтаж объектов, попадающих в зону будущей проезжей части, говорится на сайте донского правительства.

По данным властей, в ближайшее время рабочие также должны приступить к переустройству коммуникаций. Переместят более 2 км магистрального водопровода и 1,5 км линий электропередачи. Планируется переустройство сетей связи, газопровода и 3,5 км ливневок.

Ход работ накануне проверил заместитель губернатора - министр транспорта Дона Владимир Окунев.

- Очень важно, чтобы все работы на объекте выполнялись строго по графику. Любые возможности срыва сроков нужно исключить, - подчеркнул Владимир Окунев.

Работы на улице Вавилова в Ростове-на-Дону намерены завершить в 2025 году. Контракт на масштабное обновление заключили в 2022 году. Подрядчик обязан улучшить основную дорогу, входящий в его состав путепровод и более 7 км местных проездов.

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