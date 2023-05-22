В Ростовской области подвели итоги конкурса «Мистер и мисс студенчество-2023»

Победители смогут представить донской регион на всероссийском конкурсе
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Ростовской области назвали имена лауреатов и победителей конкурса «Мисс и мистер студенчество - 2023». Финал состоялся 20 мая на базе Ростовского государственного экономического университета, сообщается в группе VK Донского союза молодежи.
Всего в заключительном испытании за победу поборолись 12 студентов из разных вузов Дона.
Лауреаты в номинациях распределились следующим образом:
«Мисс улыбка» - Екатерина Щикина, ДГТУ;
«Мисс вдохновение» - Яна Майборода, ЮФУ;
«Мисс элегантность» - Анна Шишенко, ДонГАУ;
«Мисс творчество - Маргарита Швалова, РГУПС;
«Мисс спорт» - Елизавета Михалева, РИНХ;
«Мисс совершенство» - Анжелика Токарь, РГУП;
«Мисс грация» - Елизавета Кияненко, ЮРИУ РАНХиГС;
«Мистер Спорт» - Ярослав Шевченко, ДГТУ;
«Мистер харизма» - Александр Рыжиков, РИНХ;
«Мистер энергия» - Данил Максимцев, РГУПС;
«Мистер творчество» - Юрий Бурба, ДонГАУ;
«Мистер находчивость» - Владимир Редкокашин, ЮРИУ РАНХиГС.
Победители:
Мистер студенчество - Ярослав Шевченко, ДГТУ;
Мисс студенчество - Елизавета Михалева, РИНХ.
Участники, которые завоевали первые места смогут представить донской регион на всероссийском конкурсе.
Цель проекта «Мисс и мистер студенчество - 2023» - выявление и поддержка талантливой молодежи, а также пропаганда спорта, творчества и культуры.
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