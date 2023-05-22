В Ростове-на-Дону продолжается обработка города от клещей

Сегодня в донской столице работы прошли на девяти участках Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростове подрядчики продолжают обработку города от клещей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

По словам главы администрации города, хорошая погода смогла нарастить темпы обработки территории города, так как из-за дождливой погоды работы пришлось приостанавливать.

- В рамках выделенного финансирования по муниципальным контрактам мы проводим превентивные мероприятия на территориях, подведомственных управлению благоустройства и лесного хозяйства, в наших парках, скверах, на кладбищах. Также специалисты выезжают по конкретным адресам при обращении граждан, - сообщил Алексей Логвиненко.

Сегодня от клещей обработали: Темерницкую рощу; Лелюшенковский лесопарк;

участки рощ вдоль пр. 40-летия Победы, ул. Золотистой, в районе Ростовского моря;

участки на Левом берегу, вдоль железнодорожного полотна по дороге на Голубое озеро, территории в Кумженской роще и п. Нижнетемерницкий; парк Авиаторов; балку Рябинина; о. Зелёный вдоль ул. Островной; прогулочную зону при въезде в Щепкинское урочище; травянистую растительность рощи полигона РГСУ.

Для эффективности обработки подрядчики используют парогенераторы. Также они распыляют вещества только в сухую погоду, чтобы влажность не смыла препарат. Алексей Логвиненко также призвал граждан быть внимательнее при отдыхе на природе.

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