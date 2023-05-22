В Ростове в честь Героя Советского Союза открыли мемориальную доску

Мавлид Висаитов был командиром 255-го Чечено-Ингушского кавалерийского полка. Фото: правительство Ростовской области

В Ростове-на-Дону открыли мемориальную доску в честь Героя Советского Союза. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области.

Памятную доску открыли в жилом микрорайоне Суворовском в честь командира 255-го Чечено-Ингушского кавалерийского полка Мавлида Висаитова

В жилом районе Суворовском Ростова-на-Дону торжественно открыли мемориальную доску в честь Героя Советского Союза Мавлида Висаитова. Он принимал также участие в Великой Отечественной войне с июня 1941 года. Он героически сражался с врагами и защищал родную страну. Звание героя ему присвоено посмертно 5 мая 1990 года.

Отметим, что в Суворовском в честь героя назвали одну из улиц района.

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