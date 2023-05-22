В Ростове-на-Дону директор Департамента имущественно-земельных отношений покинул свой пост

С 23 мая эту должность займет Ирина Смирягина
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростове-на-Дону уволился директор Департамента имущественно-земельных отношений. Соответствующая информация появилась на сайте городской информации 22 мая.
Так, с сегодняшнего дня Игорь Петров покинул свой пост. Согласно опубликованной информации, сити-менеджер Алексей Логвиненко принял отставку директора Департамента имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону.
С 23 мая этот пост займет Ирина Смирягина.
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