В Таганроге на Центральном пляже до 1 июня установят модульный душ и туалет

Жители и гости Таганрога смогут комфортно отдыхать на пляже Фото: Лейла МИРИШОВА

В Таганроге на Центральном пляже подрядчики установят модульный душ и туалет до 1 июня. Об этом сообщили в администрации приморского города 22 мая.

Согласно опубликованной информации, до 15 июня на территории Центрального пляжа будут установлены теневые навесы, спасательные вышки, раздевалки. Также подрядчики уже установили 18 урн и 21 лавочку. На предстоящей неделе планируется завезти 350 тонн песка.

- В настоящее МКУ «Приморье», совместно с УЖКХ г. Таганрога прорабатывается вопрос разработки проектно-сметной документации в целях выполнения работ по устранению аварийного обрушения, - сообщили в администрации.

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