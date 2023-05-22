В Волгодонске в ДТП пострадал водитель мотоцикла

В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в больницу. Фото: УГИБДД по Ростовской области
В Волгодонске в аварии пострадал водитель мотоцикла. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. ДТП произошло 20 мая около 22:00.
По предварительной информации, 40-летний водитель мотоцикла «Ямаха» двигался по улице 2-ой Бетонной. В какой-то момент он не справился с управлением и наехал на неровность. В результате он слетел с мотоцикла.
- В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в больницу, - сообщили в ведомстве.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростовской области на М-4 «Дон» водитель внедорожника сбил насмерть пешехода
Теперь причины и обстоятельства случившегося будут выяснять сотрудники полиции