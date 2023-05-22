В Ростовской области на М-4 «Дон» водитель внедорожника сбил насмерть пешехода

Предварительно, пешеход переходил дорогу в неположенном месте Фото: Сергей ГАПОН

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» «Москва - Новороссийск» водитель внедорожника Toyota Land Cruiser сбил насмерть пешехода. Пострадавший умер от травм до прибытия «скорой», сообщает региональный отдел пропаганды УГИБДД.

Дорожное происшествие зарегистрировали сегодня, 22 мая, около 13:20. Предварительно, 65-летний водитель иномарки сбил 35-летнего пешехода, который переходил дорогу в ненадлежащем месте.

Теперь причины и обстоятельства случившегося будут выяснять сотрудники полиции.

Отметим, это уже не первое ДТП за ближайшее время. Например, сегодня же на трассе Матвеев-Курган - Малокирсановка - Екатериновка погиб 69-летний водитель легковушки, а вечером 21 мая водитель автомобиля Mazda 6 устроил в Новочеркасске аварию с двумя пострадавшими.

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