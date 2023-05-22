Водитель автомобиля «Ока» погиб после ДТП на трассе в Ростовской области

Машина слетела с дороги, а потом опрокинулась. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО
В Ростовской области в ДТП на трассе Матвеев-Курган - Малокирсановка - Екатериновка погиб 69-летний водитель легковушки. Об этом сегодня, 22 мая, сообщили в региональном отделе пропаганды УГИБДД.
- Трагедия произошла утром, около 9:50. Владелец автомобиля «Ока» получил травмы и умер в больнице, - рассказали в ведомстве.
По предварительной версии, мужчина не справился с управлением, и его машина слетела с дороги, а потом опрокинулась.
Напомним, ранее на трассе Ростов - Азов столкнулись два самосвала. В этой аварии пострадал один из водителей.
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