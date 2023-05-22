Многие ростовчане предложили связать название спортивного комплекса в Ворошиловском районе с «Космосом»

Горожане предложили десятки вариантов имени для нового объекта. Фото: администрация Ростова-на-Дону

Жители Ростова предложили связать название спортивного комплекса в Ворошиловском районе с «Космосом». Об этом в своем Telegram-канале сообщил сити-менеджер города Алексей Логвиненко.

По словам главы администрации, жители активно откликнулись на инициативу. За несколько часов жители города прислали десятки вариантов. Так, многие предложили назвать спортивный объект Северной звездой, Спутником, Галактикой, Кометой, Глобусом или Планетой спорта. Также были варианты Долгожданный, Первый, Артемовск и Геркулес АТЛЕТик.

- У многих Ворошиловский район ассоциируется именно с «КОСМОСОМ». Это название ростовчане присылают чаще всего. Это действительно первый в районе спортивный комплекс такого масштаба. И вот стройка, как вы сами можете увидеть, идет полным ходом, - отметил Алексей Логвиненко.

Отметим, что прием вариантов названий продолжается.

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