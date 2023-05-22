В Каменском районе строительство школы на 1000 мест вышло на финишную прямую

Власти Каменского района сообщили, что получить разрешение на вод объекта в эксплуатацию планируют в конце июня. Фото: правительство области.

В хуторе Старая Станица Каменского района близится к завершению возведение новой школы, рассчитанной на 1000 учеников. На это направлено 969,6 млн рублей, сообщили в региональном правительстве.

– Были сложности с этим объектом, но на сегодняшний день они преодолены. Мы находимся на финишной прямой, – отметил первый заместитель губернатора Игорь Гуськов, проинспектировавший на месте ход работ. – Сейчас самое главное – так же слаженно завершить работы в соответствии с графиком, чтобы школа, которую очень ждут жители Старостаничного сельского поселения, открылась в новом учебном году.

Сейчас возведением учебного заведения занимаются 200 человек. Они работают в две смены.

На текущий момент подрядчик ведет внутреннюю отделку помещений: штукатурные работы, шпатлевка, укладка плитки, окраска стен, создание наливных полов, монтаж потолочных систем, укладка линолеума, а также установка дверей.

Параллельно этому идет благоустройство территории, включая асфальтирование дорожек, проездов и площадок, монтаж резинового покрытия, установку ограждений, детских комплексов и малых архитектурных форм.

В администрации района сообщили, что получить разрешение на вод объекта в эксплуатацию планируют в конце июня.

Напомним, в Ростове в «Левенцовке» школу на 1100 мест планируют возвести к концу 2023 года. Рядом с ней будут спортплощадки, зоны отдыха и футбольное поле.

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