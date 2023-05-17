В Ростове-на-Дону школу в "Левенцовке" для 1100 учеников введут в эксплуатацию к концу 2023 года

Строительство завершат в 2023 году
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове в микрорайоне "Левенцовском" к концу 2023 года достроят школу на 1100 учеников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сити-менеджер города Алексей Логвиненко.
Он отметил, что строительство школы, которое началось в пятом квартале микрорайона, уже подходит к завершению. В конце текущего года строительство трехэтажного здания ьудет полностью завершено.
Отметим, что на территории школы будут обустроены спортплощадки, зоны для игры в баскетбол и волейбол, зоны отдыха, а также собственное футбольное поле.
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