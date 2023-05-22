Водителей Ростовской области предупредили об ухудшении погоды

Дожди продлятся всю рабочую неделю Фото: Лейла МИРИШОВА

Автомобилистов Ростовской области предупредили об ухудшении погодных условий. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

По данным синоптиков, в регионе с 22 мая начнется ухудшение погоды. Область накроют дожди, сильный ветер и грозы. Водителям рекомендуется по возможности отложить дальние поездки.

Также во время движения необходимо выбирать безопасную скорость и дистанцию, чтобы не попасть в ДТП.

- Пешеходам тоже стоит быть более внимательными. При переходе через проезжую часть необходимо снять капюшон, убедиться, что водитель заметил вас и успевает остановиться, чтобы уступить дорогу. При движении в темное время суток и в условиях недостаточной видимости следует использовать световозвращающие элементы, которые значительно повышают безопасность пешехода на дороге, - сообщили в ведомстве.

Отметим, что непогода продлится до конца рабочей недели. Во многих района синоптики прогнозируют дожди и пасмурную погоду.

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(Подробности)