В Ростове-на-Дону установили светофоры со звуковым сопровождением

Оборудование может работать автоматически и через спецприложение «Говорящий город» Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове установили светофоры со звуковым сопровождением. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Новое оборудование установлено на четырех перекрестках: ул. Садовая и пер. Газетный, ул. Красноармейская и пр-т. Ворошиловский, ул. Красноармейская и пр-т. Буденновский, ул. Стадионная и ул. Фрунзе. Спецсистема воспроизводит речевые сообщения и повторяет звук нужного сигнала светофора. Кроме того, умный светофор произносит название улиц. Так, жители с ограниченными возможностями смогут безопасно переходить дорогу.

Отметим, что для большего удобства оборудование работает не только автоматически, но и через спецприложение «Говорящий город». Для комфорта жителей громкость речевых оповещений отключается с 22 до 8 часов.

На реализацию этого проекта выделили порядка 1,2 млн рублей.

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