В Ростовской области несколько недель ищут без вести пропавшего мужчину

58-летний Евгений Шугаев не выходит на связь с 1 мая. Фото: "ЛизаАлерт"

В Белой Калитве несколько недель разыскивают 58-летнего мужчину. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Согласно опубликованной информации, Евгений Шугаев не выходит на связь уже несколько недель. Последний раз его видели 1 мая. С того дня мужчина перестал отвечать на звонки и смс. Родственники обратились с заявлением в полицию, позже к поискам подключились волонтеры. Они прочесывают все близлежащие районы области.

Рост пропавшего – около 182 сантиметров, у него нормальное телосложение, обрит наголо и серые глаза.

В день пропажи был одет в темно-синюю футболку, спортивные штаны с полосками по бокам.

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