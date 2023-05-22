«Сползал по стенке и стал хрипеть»: В Ростове мужчину застал приступ эпилепсии прямо в здании суда

Обмороки и приступы у людей в зале суда для приставов - дело привычное, но тут человек и до кабинета не дошел. Фото: Артем КИЛЬКИН

Что ни день — подвиг! Только в апреле мы писали о том, как двое судебных приставов из Ростова Андрей Хочкиян и Алексей Казакевич спасли истекающего кровью мужчину, раненого за оградой суда, как в мае у них на счету еще одна спасенная жизнь — уже в здании суда. Прямо у них на глазах у посетителя начался приступ эпилепсии, и, если бы не их умелые действия, неизвестно, чем бы все закончилось. Сержант Хочкиян рассказал читателям «КП — Ростов-на-Дону», как все было.

ПРИСЛОНИЛСЯ К СТЕНКЕ И НАЧАЛ ДЕРГАТЬСЯ

Суд зачастую дело сложное, и обмороки, инфаркты и прочие экстренные ситуации в зале суда, когда нервы у всех на пределе, приставам не в новинку. Но чтобы человеку стало плохо вот так в коридоре, когда против него еще и слова никто не сказал — это диковинка.

В здание Советского районного суда Ростова прошел ростовчанин тридцати с лишним лет. Пришел подавать документы, но до нужного кабинета так и не дошел.

- Мужчина стал что-то говорить. Я повернулся к нему, а он уже начал к стенке прислоняться, дергаться, сползать, стала падать с кепка. В первую секунду показалось, что человек шутит, но через мгновение понял, что это приступ эпилепсии, - вспоминает Андрей Хочкиян. - Коллеги не раз сталкивались с такой ситуацией в зале суда, а для меня это был первый случай.

«ЧЕЛОВЕК ОБМЯК У МЕНЯ В РУКАХ»

Тогда Андрей поспешил подхватить человека, который вот-вот рухнет на пол, чтобы тот не получил никаких травм.

- Человек обмяк у меня в руках, у него пошла пена изо рта, он начал издавать звук, похожий на храп, - стало понятно, что ему не хватает воздуха, - продолжает Андрей.

Андрей Хочкиян (слева) оказал первую помощь человеку во время приступа, а помог старший смены Алексей Казакевич (справа).

Младший судебный пристав сразу сообщил по рации старшему смены Алексею Казакевичу о ЧП, не отпуская человека с приступом. Старший вызвал скорую помощь и прибыл на подмогу вместе с другими судебными приставами.

- Я уложил его набок, расстегнул ему молнию на куртке, сжал челюсть, - чтобы он держал голову ровно и не захлебнулся, чтобы язык не перекрыл доступ воздуху, и тут «храп» пропал, - значит, человек нормально задышал, - объясняет судебный пристав. - А дальше попросил у сотрудников влажные салфетки, обтер ему лоб, размял мышцы — так положено по инструктажу, который мы, кстати, проходили три недели назад.

НИКАКИХ ПАЛЬЦЕВ В РОТ!

Как это обычно и бывает, после приступа ростовчанин очнулся в недоумении. Его успокоили и попросили еще минут пять полежать, а потом потихоньку усадили и дали воды.

- Когда минут через 15 приехала «скорая», медики подтвердили, что это действительно был приступ эпилепсии, - говорит Андрей. - Сказали, правильно, что зафиксировали человека на боку, зажали челюсть. Например, некоторые верят в миф, что нужно обязательно открыть пострадавшему рот и тянуть его язык, чтобы якобы не проглотил. В итоге больной в припадке, не контролируя челюсти, мог нанести серьезные увечья своим «спасителям».

После нескольких манипуляций фельдшера пациента отпустили.

НА СЧЕТУ НЕ ОДНА СПАСЕННАЯ ЖИЗНЬ

Но что-то подсказывает Андрею, что это далеко не последний случай, когда ему придется оказывать экстренную помощь людям — всегда выручит товарищей и незнакомых людей. Впервые еще в студенчестве помог человеку, потерявшему сознание прямо на улице, а уж в практике судебных приставов таких случаев немало.

Месяц назад мы писали о случае, который произошел еще зимой, когда Андрей при обходе территории суда обнаружил на отдалении от ограды раненого мужчину. Он, как и в этот раз незамедлительно сообщил по рации Алексею Казакевичу о случившемся и вместе с ним помогал остановить кровь, которая лилась из раны, пока не приехала скорая помощь.

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