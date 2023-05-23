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НовостиОбщество23 мая 2023 5:21

Губернатор Ростовской области пообещал не закрывать автовокзал в центре Ростова-на-Дону

Главная задача – создать новые условия для улучшения транспортных услуг
Лейла МИРИШОВА
Главный автовокзал будет работать в обычном режиме

Главный автовокзал будет работать в обычном режиме

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Ростовской области пообещал не закрывать автовокзал в центре Ростова. Об этом Василий Голубев сообщил во время программы «О главном».

Ростовчан волнует вопрос о том, что будет с нагрузкой на главных магистралях города из-за строительства транспортного узла на территории старого аэропорта. По словам Василия Голубева, новым дорожным объектом будут пользоваться все.

- Задача одна — создавать новые условия для повышения качества транспортных услуг. Никто не собирается закрывать нынешний главный автовокзал. Он должен быть активной частью всей транспортной системы. Он будет на прежнем месте, он продолжит свою работу, — объяснил губернатор Ростовской области.

Отметим, что ежедневно в Ростов-на-Дону въезжают десятки автобусов и маршруток со всей территории региона. Поэтому необходимо разгрузить транспортные комплексы.

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