В Ростовской области 1 июня заработает фонд поддержки участников СВО

Бойцам и их семьям будут предоставлены 20 мер поддержки
Фото: Игорь БУЛАТОВ
В Ростовской области с 1 июня начнет работать фонд поддержки участников СВО. Об этом сообщил губернатор Ростовской области во время передачи «О главном».
Василий Голубев напомнил об утверждении единого стандарта помощи военнослужащим. Так, в каждом муниципалитете страны будут оказывать 20 определенных мер поддержки бойцу и его семье.
Так, в регионах должны начать работу фонды «Защитники Отечества». Сегодня решаются последние вопросы организации их работы.
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