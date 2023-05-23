В Ростове 23 мая будет пасмурно и небольшой дождь

По прогнозам синоптиков дожди будут идти всю неделю Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону во вторник ожидается пасмурная погода и небольшой дождь. Об этом сообщили в Ростгидрометцентре.

Так, 23 мая в донской столице весь день будет пасмурная погода. Днем пройдет кратковременный дождь, а столбики термометров покажут до +26 градусов. Вечером в городе вновь пройдет дождь и станет прохладнее до +16 градусов. Скорость ветра в этот день составит всего два метра в секунду.

Отметим, что 24 мая в городе синоптики прогнозируют ливни с грозой.

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(Подробности)