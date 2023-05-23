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НовостиПроисшествия23 мая 2023 11:20

В Таганроге на территории стройбазы вспыхнул пожар, выгорело 200 кв. метров

Объект тушат уже больше часа
Ангелина СКИБА
На месте происшествия задействовали 37 человек и 9 единиц техники

На месте происшествия задействовали 37 человек и 9 единиц техники

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 23 мая, на территории строительной базы в Таганроге вспыхнул пожар. В эти минуты тушение еще продолжается, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области.

- Вызов на Большую Бульварную, 10/23 поступил в 11:42. На открытой площадке горели деревянные паллеты и пустая пластиковая тара. В 12:27 возгорание локализовали на площади в 200 кв. метров. В 12:57 было ликвидировано открытое горение, - рассказали в ведомстве.

На месте происшествия от РСЧС задействовали 37 человек и 9 единиц техники, в том числе от МЧС - 20 человек и 5 единиц техники.

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Теперь причины и обстоятельства случившегося будут выяснять сотрудники полиции (подробности)