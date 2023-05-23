В Ростове на улице Приамурской выгорел частный дом, огнем было охвачено 120 кв. метров

На месте происшествия задействовали 30 человек и 9 единиц техники Фото: Иван МАКЕЕВ

Днем 23 мая на Приамурской в Ростове-на-Дону вспыхнул частный дом. Всего выгорело 120 кв. метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

- Возгорание произошло на Приамурской, 20. Вызов поступил в 14:07, в 15:03 удалось локализовать распространение огня. Открытое горение ликвидировали в 15:21, все потушили в 15:20. Погибших и пострадавших нет, - прокомментировали в ведомстве.

Известно, что на месте происшествия от МЧС задействовали 30 человек и 9 единиц техники. Отмечается, что дом полыхал в довольно плотной застройке частного сектора.

Добавим, ранее очевидцы сообщили, что перед возгоранием якобы слышали хлопок.

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