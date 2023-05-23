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НовостиОбщество23 мая 2023 12:41

В Ростовской области 250 обманутых дольщиков получат жилье до конца 2023 года

Новоселье отметят в Ростове, Аксае и Новочеркасске
Ирина МЕЛЬНИЧЕНКО
Новоселье отпразднуют сразу в нескольких городах региона.

Новоселье отпразднуют сразу в нескольких городах региона.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Еще 250 обманутых дольщиков смогут получить долгожданные ключи от квартир. Новоселье отпразднуют сразу в нескольких городах региона. Об этом сообщают в правительстве Ростовской области.

В Новочеркасске достраивается многоэтажка на улице Дубовского,18. Дом будет готов уже в августе.

В Ростове строительство когда-то проблемных домов на улице Степана Разина,12,14 завершится в сентябре.

Позже всех ключи от квартир получат обманутые дольщики из Аксая. Многоквартирный дом на улице Мира,1 достроят только в ноябре.

В правительстве пояснили, что всего на восстановление трех многоэтажек выделили 862 млн рублей.

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