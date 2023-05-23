Фестиваль античной культуры в Азове 27 мая 2023: выступление театра и гимнастов, греко-римская борьба, квест и танцы

Фестиваль античной культур пройдет в субботу, 27 мая, в Азове. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В субботу, 27 мая, в Азове пройдет этнокультурный праздник «Загадки древнего Паниардиса». Фестиваль, посвященный античной истории Приазовья, состоится в четвертый раз. Об этом сообщает организатор праздника - Азовский музей-заповедник.

Праздник пройдет на территории Крепостного парка музейного объекта «Валы Азовской крепости».

14.00 — старт работы 12 интерактивных площадок с творческими и спортивными мастер-классами, фотозонами и зооуголком парка «Киммерия».

15.00 — торжественной открытие фестиваля, концертная программа с участием местных творческих коллективов и артистов из Краснодара, выступление античного театра «Одеон» и театра «Кул-шоу», показательные соревнования по греко-римской борьбе, выступления гимнастов, зажигательные танцы и мелодичные песни, номера, посвященные самобытной греческой культуре, тематические викторины с призами.

15.30 — у главной сцены стартует познавательный квест по греческой мифологии с ценным призом для победителя.

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