В Ростове 1 июня в парке Горького пройдут фестиваль и квест

В фестивале «Движения первых. Будь в движении» примут участие около 300 школьников. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Участники «Движения Первых» соберутся в главном парке города, чтобы отпраздновать День защиты детей. А еще чтобы помериться силами. Об этом сообщают в правительстве Ростовской области.

- На фестивале будет организован квест «Будь в движении», - рассказали в правительстве региона. - Он пройдет по 12 направлениям. Экология, волонтерство, патриотизм, медиа... Победителем станет команда, которая быстрее всех справится с испытаниями.

К участию приглашаются ребята от 8 до 18 лет — участники Российского движения детей и молодежи. Для участия команде нужно пройти регистрацию на квест на сайте движения.

День защиты детей отметят по всей Ростовской области. Например, в Азове пройдет фестиваль, в котором примут участие детские и юношеские организации. А в Шахтах празднования продолжатся и 2 июня. В этот день в городе откроется Школа первых. В ней будут проводить мастер-классы для участников движения.

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