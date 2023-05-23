В Матвеево-Курганском районе Ростовской области пропала женщина

Родные и близкие видели последний раз Ольгу Николаевну 20 мая. Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В поселке Матвеев Курган Ростовской области ищут женщину. О ней нет никакой информации несколько дней. Об этом стало известно из сообщений поискового отряда «Лиза Алерт».

Пропавшая - Ольга Николаевна Рудая. Женщине 57 лет. Родные и близкие видели ее последний раз 20 мая.

Ольге Николаевне 57 лет. У нее темные волосы и голубые глаза.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» сообщают, что в день, когда пропавшую видели последний раз, на женщине были черная туника и коричневые лосины. Обута она была в кроссовки. На голове Ольги Николаевны была синяя повязка.

АЛЛО!

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