Директора фирмы из Ростовской области будут судить за качели, на которых пострадал ребенок

Карусели не соответствовали требованиям ГОСТа Фото: Михаил ФРОЛОВ

Директора фирмы-поставщика детских качелей из Ростовской области будут судить после травмы, которую получил 12-летний мальчик. Об этом рассказали в пресс-службе управления Следкома России по донскому региону.

Как пояснили в ведомстве, конструкция оказалась непрочной, и от нее оторвалась перекладина. Школьник упал и ударился головой. Произошел этот инцидент в Калужской области еще в сентябре 2021 года.

Все это время шли разбирательства. Выяснилось, что качели заказали в рамках муниципального контракта. Местные следователи уверены, что виноват поставщик.

- Директор закупила и перевезла товар без сертификата соответствия и паспорта. Карусели не соответствуют требованиям ГОСТа и стандартам оборудования для детских игровых площадок, - заявили в Следкоме.

Добавим, если вину руководителя донской компании подтвердят, суд может вынести наказание по части 2 статьи 238 УК РФ («Перевозка в целях сбыта и сбыт товара, не отвечающего требованиям безопасности»). За такое нарушение грозят штраф до 500 тысяч рублей и до 6 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону спасатели прокомментировали падение мужчины с Ворошиловского моста

Инцидент произошел во вторник, в первой половине дня (подробности)