В Ростове-на-Дону спасатели прокомментировали падение мужчины с Ворошиловского моста

Молодой человек упал в водосток под мостом, и это спасло ему жизнь
Фото: Михаил ФРОЛОВ
После падения мужчины с Ворошиловского моста в Ростове-на-Дону поступил комментарий от городского управления по делам ГО и ЧС.
- На месте работали спасатели, сотрудники полиции и психологи. Молодой человек упал в водосток под мостом, и это спасло ему жизнь. Пострадавшего погрузили на носилки и передали бригаде скорой помощи, - сообщили журналистам.
Напомним, инцидент произошел сегодня, 23 мая, около 11 часов. Сначала о случившемся сообщили очевидцы. Известно, что в районе несчастного случая, на Ворошиловсом мосту, отмечался дорожный затор.
В донском управлении МВД пообещали прокомментировать произошедшее позже.
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