В Ростове-на-Дону потушили пожар в частном доме, в котором был слышен хлопок

Возгорание произошло на улице Приамурской Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону на улице Приамурской потушили пожар в доме, где ранее услышали хлопок. О завершении борьбы с пламенем сообщает пресс-служба донского управления МЧС.

- Возгорание произошло на Приамурской, 20. Вызов поступил в 14:07, в 15:03 остановили распространение огня. Открытое горение ликвидировали в 15:21, все потушили в 15:20. Погибших и пострадавших нет. На месте происшествия задействовали 30 человек и 9 единиц техники, - рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Напомним, ранее в социальных сетях местные жители сообщили, что якобы слышали хлопок перед возгоранием.

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