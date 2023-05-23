В Ростовской области без вести пропала 57-летняя женщина

Ольгу Рудую не могут найти с 20 мая. Фото: "ЛизаАлерт"

В Матвеево-Курганском районе разыскивают 57-летнюю женщину. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Ольгу последний раз видели 20 мая. С того дня женщина перестала выходить на связь. Обеспокоенные родственники обратились за помощью в полицию, позже к поискам подключились волонтеры. Они прочесывают все улицы и близлежащие районы. Однако, информации о местонахождении женщины нет.

Согласно ориентировке, рост пропавшей – около 170 сантиметров. У нее плотное телосложение, черные волосы и голубые глаза.

В день исчезновения она была одета в черную тунику, коричневые лосины, кроссовки, а на голове у нее была синяя повязка.

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