В Ростове 24 мая изменят маршруты транспорта из-за Дня славянской письменности

Часть автобусов будет ходить по укороченной схеме Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове в час пик 24 мая изменится схема движения общественного транспорта. Об этом сообщили на сайте администрации города.

Согласно опубликованной информации, работу автобусов и трамваев будет скорректирована с 17 до 21 часа из-за Дня славянской письменности и культуры. Часть транспорта будет работать по укороченной схеме, а другая часть – по измененной. Некоторые маршруты в это время полностью отменят.

Движение троллейбуса №14 будет приостановлено из-за перераспределения подвижного состава на другие маршруты. Добавим, что «Ростовская транспортная компания» планирует отключить контактную сеть троллейбусов на улице Московской и на участке от Буденновского до Газетного. На этом участке также не смогут проехать и автомобили. Отметим, что водителям стоит заранее продумать свой маршрут.

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(Подробности)