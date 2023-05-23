В Ростове около месяца разыскивают пропавшую 47-летнюю женщину

Согласно опубликованной информации, Оксана Стефанишина последний раз выходила на связь 27 апреля. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростове почти месяц разыскивают 47-летнюю женщину. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Согласно опубликованной информации, Оксана Стефанишина последний раз выходила на связь 27 апреля. После чего она перестала отвечать на звонки и смс. Родственники пытались найти женщину самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились в полицию и к волонтерам. Поисковики прочесывают все районы города и муниципалитеты области, чтобы найти пропавшую.

Рост женщины – около 175 сантиметров. У нее нормально телосложение, каштановые волосы и карие глаза.

В день исчезновения она была одета в темно-зеленую футболку, на которой изображены две птицы. Также на ней были спортивные штаны цвета хаки и мокасины в сетку.

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