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НовостиОбщество23 мая 2023 19:27

В Ростове около месяца разыскивают пропавшую 47-летнюю женщину

Оксану Стефанишину последний раз видели 27 апреля
Лейла МИРИШОВА
Согласно опубликованной информации, Оксана Стефанишина последний раз выходила на связь 27 апреля. Фото: "ЛизаАлерт"

Согласно опубликованной информации, Оксана Стефанишина последний раз выходила на связь 27 апреля. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростове почти месяц разыскивают 47-летнюю женщину. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Согласно опубликованной информации, Оксана Стефанишина последний раз выходила на связь 27 апреля. После чего она перестала отвечать на звонки и смс. Родственники пытались найти женщину самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились в полицию и к волонтерам. Поисковики прочесывают все районы города и муниципалитеты области, чтобы найти пропавшую.

Рост женщины – около 175 сантиметров. У нее нормально телосложение, каштановые волосы и карие глаза.

В день исчезновения она была одета в темно-зеленую футболку, на которой изображены две птицы. Также на ней были спортивные штаны цвета хаки и мокасины в сетку.

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