Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 мая 2023 4:44

В Ростове 24 мая синоптики прогнозируют грозу и сильный дождь

Порывы ветра достигнут восьми метров в секунду
Лейла МИРИШОВА
Днем в городе пройдет ливень с грозой, а столбики термометров покажут до +21

Днем в городе пройдет ливень с грозой, а столбики термометров покажут до +21

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону синоптики предупредили жителей о сильных дождях и грозе. Прогноз появился на сайте «Гисметео».

В среду, 24 мая, в донской столице с самого утра ожидается дождь. Днем в городе пройдет ливень с грозой, а столбики термометров покажут до +21 градуса. К вечеру дождь закончится, а температура воздуха составит +19 градусов. Скорость ветра достигнет восьми метров в секунду.

Отметим, что в четверг, 25 мая, в городе также ожидается дождь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проливные дожди с грозами надвигаются на Ростовскую область

Непогода сохранится в течение недели

(Подробности)