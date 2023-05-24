В Ростове 24 мая синоптики прогнозируют грозу и сильный дождь

Днем в городе пройдет ливень с грозой, а столбики термометров покажут до +21 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону синоптики предупредили жителей о сильных дождях и грозе. Прогноз появился на сайте «Гисметео».

В среду, 24 мая, в донской столице с самого утра ожидается дождь. Днем в городе пройдет ливень с грозой, а столбики термометров покажут до +21 градуса. К вечеру дождь закончится, а температура воздуха составит +19 градусов. Скорость ветра достигнет восьми метров в секунду.

Отметим, что в четверг, 25 мая, в городе также ожидается дождь.

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(Подробности)