В Ростове 24 мая синоптики прогнозируют грозу и сильный дождь

Днем в городе пройдет ливень с грозой, а столбики термометров покажут до +21
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростове-на-Дону синоптики предупредили жителей о сильных дождях и грозе. Прогноз появился на сайте «Гисметео».
В среду, 24 мая, в донской столице с самого утра ожидается дождь. Днем в городе пройдет ливень с грозой, а столбики термометров покажут до +21 градуса. К вечеру дождь закончится, а температура воздуха составит +19 градусов. Скорость ветра достигнет восьми метров в секунду.
Отметим, что в четверг, 25 мая, в городе также ожидается дождь.
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