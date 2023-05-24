В честь 160-летия Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького отправляется на гастроли

Показы будут длиться с 27 мая по 11 июня. Фото: правительство Ростовской области

В честь своего 160-летия театр драмы имени Максима Горького отправляется на гастроли. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Спектакли ростовских артистов покажут в Рязани, Нижнем Новгороде, Ярославле, Твери и Москве. Гастроли продлятся с 27 мая по 11 июня. Зрители увидят постановки: «Женитьба» Н.В.Гоголя, «Волки и овцы» А.Н.Островского, «Заходите, раз пришли» В.М.Шукшина и спектакль для детей «Бал для Золушки» М.В.Соловьевой.

На время гастролей в самом театре начнется первый этап по реконструкции большой и малой сцены.

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