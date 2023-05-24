В Ростовской области оператора call-центра осудили за торговлю данными абонентов

Апелляцию рассмотрели в Ростовском областном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области оставили без изменения приговор бывшей сотруднице call-центра, которую поймали на торговле данными абонентов сотовой связи. Об этом сегодня, 24 мая, рассказали в пресс-службе УФСБ России по региону.

- В апелляционной инстанции поддержали прежний вердикт по части 3 статьи 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»). Подсудимая получила 1 год и 5 месяцев условно с испытательным сроком в 1 год и 6 месяцев, - прокомментировали в ведомстве.

По данным следствия, нарушительница работала в офисе одного из федеральных операторов связи. В 2022 году она начала копировать и продавать билинговую и иную информацию об абонентах. Сотрудница распространяла данные, охраняемые законом.

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