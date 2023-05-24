Житель Ростовской области попал под статью за повторное вождение под градусом

Дело рассмотрят в Усть-Донецком районном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области 26-летний житель Константиновского района попал под статью из-за повторного вождения в пьяном виде. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным ведомства, на очередном нарушении мужчину поймали в апреле 2023 года. До этого, в 2022 году, его уже наказывали за пьяное управление ТС.

- После нового задержания предъявили обвинения по части 2 статьи 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость»). Теперь лихачу грозит до 3 лет лишения свободы, у него уже конфисковали машину, - сообщили в прокуратуре.

Дело рассмотрят в Усть-Донецком районном суде.

Добавим, ранее в Ростове-на-Дону осудили байкера, который насмерть сбил девушку и сделал инвалидом ее подругу.

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