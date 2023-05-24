В Ростовской области закрыли интернет-магазин, который торговал дешевыми сигаретами

Стоимость сигарет на момент проверки была ниже установленной минимальной расценки за продукцию. Фото: Артем КИЛЬКИН

В онлайн-магазине продавали табачную продукцию, цены на которую были ниже, чем установлено законом. Впрочем, это было не единственное выявленное нарушение. Об этом сообщается на сайте управления Роспортебнадзора по Ростовской области.

Сотрудники надзорного органа провели проверку онлайн-магазина. Они установили, что сигареты в нем продавали дешевле, чем по 112 рублей. А это цена, которая на момент проверки была ниже установленной минимальной расценки за продукцию.

На сайте содержалась и информация, которая требовала определенных ограничений. По закону выставленные сведения нельзя было копировать и распространять. Однако любой желающий мог воспользоваться ими на свое усмотрение.

Сегодня работа онлайн-торговцев пресечена решением суда. Магазин включили в список сайтов, распространяющих запрещенную информацию.

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