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НовостиОбщество24 мая 2023 10:13

В Ростовской области осталась неделя до конца голосования за объекты благоустройства

Свои голоса уже успели оставить более 418 тысяч человек
Ирина МЕЛЬНИЧЕНКО
До 31 мая жители Ростовской области еще могут проголосовать за парки, скверы и набережные, которые им хотелось бы видеть более обновленными и красивыми.

До 31 мая жители Ростовской области еще могут проголосовать за парки, скверы и набережные, которые им хотелось бы видеть более обновленными и красивыми.

Фото: Иван МАКЕЕВ

До 31 мая жители Ростовской области еще могут проголосовать за парки, скверы и набережные, которые им хотелось бы видеть более обновленными и красивыми. Голосование продолжается на специализированной платформе. Об этом сообщается на сайте правительства области.

- Только гражданам следует решать, где именно появляться новым современным общественным пространствам, - отметил заместитель губернатора Игорь Сорокин . – Ежегодно в Ростовской области появляется более 100 благоустроенных территорий, и каждая из них по-своему уникальна.

Так, в Ростове, например, в 2023 году желающие могут проголосовать за одну из пяти территорий. Это скверы на улицах Профсоюзной, Оганова, Седова, а также скверы на проспектах Нагибина и Буденновском. На территории, набравшей больше голосов, появятся новые пешеходные дорожки и малые архитектурные формы. Не обойдется и без озеленения.

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