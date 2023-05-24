В Ростовской области осталась неделя до конца голосования за объекты благоустройства

До 31 мая жители Ростовской области еще могут проголосовать за парки, скверы и набережные, которые им хотелось бы видеть более обновленными и красивыми. Фото: Иван МАКЕЕВ

До 31 мая жители Ростовской области еще могут проголосовать за парки, скверы и набережные, которые им хотелось бы видеть более обновленными и красивыми. Голосование продолжается на специализированной платформе. Об этом сообщается на сайте правительства области.

- Только гражданам следует решать, где именно появляться новым современным общественным пространствам, - отметил заместитель губернатора Игорь Сорокин . – Ежегодно в Ростовской области появляется более 100 благоустроенных территорий, и каждая из них по-своему уникальна.

Так, в Ростове, например, в 2023 году желающие могут проголосовать за одну из пяти территорий. Это скверы на улицах Профсоюзной, Оганова, Седова, а также скверы на проспектах Нагибина и Буденновском. На территории, набравшей больше голосов, появятся новые пешеходные дорожки и малые архитектурные формы. Не обойдется и без озеленения.

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