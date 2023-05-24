Из-за ливня улицы Новочеркасска ушли под воду

Огромная лужа залила дорогу на улице Николаевой-Терешковой Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новочеркасске после стихии, которая обрушилась на город ночью 24 мая, некоторые улицы «ушли под воду». В частности, огромную лужу местные жители сфотографировали на улице Николаевой-Терешковой. Сейчас снимок можно увидеть в одном из пабликов VK.

Люди пожаловались в комментариях под постом, что улицу подобным образом заливает уже не первый раз.

- Недавно там поймал гидроудар, теперь объезжаю это место десятой дорогой, - написал один из новочеркасцев.

Также интернет-пользователи сообщили, что на опасном участке из-за потопа как минимум три машины лишились номеров, их якобы унесло водой. Кроме того, на опубликованном фото видно, что одна из припаркованных легковушек «утонула» по бампер.

Мини-океан осложнил путь не только для водителей, но и для пешеходов.

Напомним, ранее на Дону объявили штормовое предупреждение из-за ливней с грозами и сильного ветра.

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