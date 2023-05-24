В Ростовской области выбрали подрядчика, который спроектирует ремонт дороги до границы ДНР

Дорогу планируют расширить до четырех полос Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области определили подрядчика, который подготовит проект ремонта участка трассы А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог - граница ДНР. На выполнение задачи из федерального бюджета выделят 2,7 млрд рублей. Эту информацию указали на сайте госзакупок.

Победителем конкурса стала компания ООО «Технострой». Эксперты организации в два этапа - до 15 октября 2023 и 15 октября 2024 года - должны:

- провести инженерно-геодезические, гидрометеорологические и экологические изыскания;

- организовать обследование коммуникаций и сооружений, а также осмотреть проезжую часть на предмет дефектов;

- разработать проект капитального ремонта дороги.

Добавим, речь идет об участке пути в районе пункта пропуска «Весело-Вознесенка». По итогам обновления отрезок дороги на всем его протяжении расширят до четырех полос. Проезжая часть останется II категории, расчетная скорость движения сохранится в пределах 120 км/ч.

Заказчиком закупки выступает ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград».

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