В Таганроге торговую точку поймали на продаже алкоголя в день Последнего звонка

Всего в Таганроге проверили 119 ларьков и мест общепита Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Таганроге одну из торговых точек накажут за продажу алкоголя в день Последнего звонка. Информацию об этом опубликовали на сайте городской администрации.

- Во время рейда зафиксировали нарушение в одном торговом объекте. Материалы уже направили в управление Росалкогольрегулирования Дона, - говорится в сообщении.

Всего в Таганроге проверили 119 ларьков и мест общепита. Мониторнг организовали сотрудники управления потребрынка и местного управления МВД.

Напомним, Последние звонки в школах донского региона прошли 22 и 23 мая. В этом году выпускниками стали 58 тысяч девяти- и одиннадцатиклассников.

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