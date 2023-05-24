До конца августа документ рассмотрит губернатор Василий Голубев. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области утвердили сроки подготовки проекта бюджета на будущую трехлетку, 2024, 2025 и 2026 годы, сообщают власти.

Все расчеты в Минфин Дона должны поступить до 14 июля. Позже, до конца августа, основные параметры главного финансового документа представят губернатору Василию Голубеву.

- После проверки и формирования приложений проект бюджета Ростовской области будет направлен в Минфин России. Это одно из условий соглашения, заключенного регионом с Минфином РФ, - говорится на сайте донского правительства.

Известно, что на рассмотрение депутатов регионального Заксобрания финансовый план представят до 1 ноября.

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