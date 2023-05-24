Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 мая 2023 13:18

Президент Владимир Путин отметил врачей и тружеников села из Ростовской области

Указ о награждении государственными наградами подписан сегодня, 24 мая
Ирина МЕЛЬНИЧЕНКО
Награды по указу главы государства получат одни из самых заслуженных представителей сфер здравоохранения и сельского хозяйства Ростовской области.

Награды по указу главы государства получат одни из самых заслуженных представителей сфер здравоохранения и сельского хозяйства Ростовской области.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Награды по указу главы государства получат одни из самых заслуженных представителей сфер здравоохранения и сельского хозяйства Ростовской области. Информация об этом размещена на сайте Президента РФ.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу награда присуждена главврачу клинико-диагностического центра в Ростове Игорю Ябояну. Он удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Такую же награду, но уже за заслуги в области сельского хозяйства получат сразу несколько человек. Например, ее обладателем станет Альберт Беликов. Он работает трактористом в одном из фермерских хозяйств региона.

Аналогичную награду получит и Андрей Волосевич – тракторист-машинист сельско-хозяйственного производства.

ТАКЖЕ ЧИТАТЙТЕ

«За изобретение ставлю пять, а по предмету — неуд!»:

тракторист сдавал экзамены на права с радиошпаргалкой от бывшего полицейского (подробнее)