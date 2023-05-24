Президент Владимир Путин отметил врачей и тружеников села из Ростовской области

Награды по указу главы государства получат одни из самых заслуженных представителей сфер здравоохранения и сельского хозяйства Ростовской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Награды по указу главы государства получат одни из самых заслуженных представителей сфер здравоохранения и сельского хозяйства Ростовской области. Информация об этом размещена на сайте Президента РФ.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу награда присуждена главврачу клинико-диагностического центра в Ростове Игорю Ябояну. Он удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Такую же награду, но уже за заслуги в области сельского хозяйства получат сразу несколько человек. Например, ее обладателем станет Альберт Беликов. Он работает трактористом в одном из фермерских хозяйств региона.

Аналогичную награду получит и Андрей Волосевич – тракторист-машинист сельско-хозяйственного производства.

ТАКЖЕ ЧИТАТЙТЕ

«За изобретение ставлю пять, а по предмету — неуд!»:

тракторист сдавал экзамены на права с радиошпаргалкой от бывшего полицейского (подробнее)