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НовостиОбщество24 мая 2023 13:00

В Новочеркасске за четыре дня поймали 36 нарушителей с крупногабаритным мусором

По каждому случаю выписали максимальные штрафы
Ангелина СКИБА
На площадках выбрасывали строительный мусор, мебель и сломанную технику

На площадках выбрасывали строительный мусор, мебель и сломанную технику

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новочеркасске всего за четыре дня, с 16 по 19 мая, зафиксировали 36 случаев вывоза крупногабаритного мусора на обычные контейнерные площади. Нарушителей вычислили по камерам наблюдения, сообщают власти.

На площадках выбрасывали строительный мусор, мебель, сломанную технику и даже автомобильные шины, которые относятся к отходам 4 класса опасности. Крупный хлам люди просто бросали на землю и сбегали.

- По правилам благоустройства, большой мусор нужно оставлять в мульдах или в специальных местах, где собирают подобные отходы. Также о вывозе можно договориться с региональным оператором. Если условия не соблюдаются, выписывают штрафы, - напоминают в городской администрации.

Сейчас плата за первое нарушение для физлиц составляет до 3 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - до 25 тысяч рублей, для юрлиц - до 50 тысяч рублей. Наказание за повторное несоблюдение правил более строгое: для физлиц - до 5 тысяч рублей, для ИП - до 50 тысяч, а для юрлиц - до 100 тысяч рубелй.

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